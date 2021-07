Prorogation de l’arrêté rendant le port du masque obligatoire dans les lieux publics Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juillet 2021 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

Face à la recrudescence des cas de Coronavirus, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diome informe à travers un communiqué parvenu à notre rédaction, de la prorogation de l'arrêté prescrivant le port obligatoire du masque dans les lieux publics et privés à compter de ce 30 juillet 2021. Par conséquent, précise le communiqué, le port du masque demeure obligatoire : dans la voie public, le service de l'administration, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport public et privé transportant au moins deux personnes. Le ministre de l'Intérieur invite les populations à se conformer à ces mesures et rappelle que leur non-respect expose les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements.



Source : Source : http://lesoleil.sn/prorogation-de-larrete-rendant-...

