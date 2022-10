Protection: Sensibilisation contre le cancer du sein et de l'utérus, une menace pour les femmes Rédigé par leral.net le Samedi 29 Octobre 2022 à 07:45 | | 0 commentaire(s)| Une journée de sensibilisation sur les cancers a été organisée ce vendredi par les agents du Ministère auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de Proximité et de la Protection Civile dans un hôtel de la Place.

Le cancer du sein et celui de l’utérus constitue une grande menace pour les femmes.

Relatif à la bonne gouvernance de la paix et de la sécurité, le Président Macky Sall a trouvé les dispositions nécessaires pour lutter contre cette maladie. La Lisca( Ligue Sénégalaise contre le Cancer) est aussi en collaboration avec les autres hôpitaux pour la prise en charge des malades.



