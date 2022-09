Protection de l’enfance: Une enveloppe de 20 milliards FCfa de ChildFund pour 2022-2026

xalima le lien entre les Sénégalais... by Xalimasoldier / September 22, 2022 at 07:21PM//keep unread//hide



Les objectifs de la stratégie visent entre autres, à ’’ améliorer d’ci 2026, les connaissances et les pratiques positives des parents et des responsables d’enfants en matière d’enregistrement à l’état-civil, d’accès précoce à l’apprentissage et à la santé, à créer et à maintenir un environnement sûr qui favorise leur développement optimal ’’, a t-il expliqué.



Il s’agit également de ’’ renforcer les capacités économiques et de résilience des ménages et des communautés, à pouvoir répondre aux besoins fondamentaux des enfants ’’, a-t-il ajouté lors de la cérémonie de lancement du Plan stratégique pays 2022-2026, jeudi à Dakar, sous l’égide du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.



Dans ce plan stratégique qui vise à atteindre trois millions d’enfants, l’organisation compte ’’ renforcer les compétences des enfants en lecture et en résolution de problèmes et promouvoir des environnements familiaux et scolaires qui garantissent leur sécurité et leur permettent de poursuivre leur éducation ’’, a dit Jackson Acha Atam.



Pour l’atteinte de ces résultats, Child Fund Sénégal développe périodiquement des plans stratégiques, selon son Directeur au Sénégal.



Dans la précédente stratégie 2019-2021, Child Fund a touché plus de 2 millions d’enfants, membres de leur famille et communautés dans les 7 régions d’intervention, pour un montant global d’environ 11 milliards 800 millions de francs Cfa.



Le plan stratégique lancé par le Secrétaire général du ministre de la Famille s’inscrit dans la continuité des programmes mis en œuvre par ChildFund au Sénégal, mais marque également ’’ des innovations dans notre façon de concevoir et d’exécuter nos programmes ’’, a précisé Jackson Acha Atam.



Ce plan est adossé sur le Plan stratégique 2030 de ChildFund international dénommé ‘’Growing Connexion’’, visant à atteindre annuellement 100 millions de personnes à travers le monde.



’’ Il tire son inspiration des Objectifs de développement durable, des politiques et stratégies de développement durable du Sénégal. Pour dire que son élaboration est basée sur des évidences et l’alignement aux orientations nationales et internationales ’’, a-t-il ajouté.



Venu présider la cérémonie de lancement, le Secrétaire général du ministère de la Famille, Mame Ngor Diouf a mis l’accent sur ’’ la contribution décisive de ChildFund dans la mise en œuvre des politiques de l’Etat en matière de protection des enfants, d’amélioration des conditions de vie des familles et de développement tout court ’’.



’’ Les interventions de ChildFund touchent plusieurs domaines de protection des enfants et de la vie, avec une démarche inclusive et participative qui a guidé ce processus mais surtout, la bonne collaboration courtoise et réfléchie avec l’Etat ’’, a-t-il souligné.



Cette dynamique de collaboration avec l’organisation sera matérialisée prochainement, par un accord de coopération, a annoncé le Secrétaire général.



Il a lancé un appel à tous les acteurs de la protection de l’enfance, surtout les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile, à suivre ’’ cette bonne démarche républicaine de ChildFund ’’.



ChildFund est une organisation internationale présente au Sénégal depuis 1985. Elle intervient dans les domaines essentiels du développement holistique et du bien-être des enfants et des jeunes, tels que la protection de l’enfance, l’éducation, le développement intégré de la petite enfance, les interventions d’urgence, la santé et la nutrition, la sécurité alimentaire, l’eau, l’assainissement et l’hygiène.