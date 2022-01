Protection des données personnelles: La CDP a reçu 18 plaintes et signalements ces trois derniers mois

Au cours de ce quatrième trimestre 2021, la CDP a accueilli quatre (4) structures et un (1) particulier, venus s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel.



La Commission a traité 144 dossiers dont 117 déclarations et 27 demandes d’autorisation. A l’issue des trois (3) sessions plénières tenues à la CDP, cent seize (116) récépissés de déclaration et dix-neuf (19) autorisations ont été délivrés. Par ailleurs, la Commission a décidé de surseoir à l’examen de neuf (9) dossiers et a auditionné quatre (4) Responsables de traitement.



La session plénière a également adopté une délibération de portée générale, relative à la durée de conservation des données à caractère personnel. La Commission a en outre reçu des plaintes, signalements et demandes d’avis : plaintes et signalements reçus (18) ; demande d’avis (2) ; appel à la déclaration (1)

es systèmes ne respecteraient pas les droits des travailleurs et des caméras de vidéosurveillance sont installées dans des bureaux

les victimes ont toutes été invitées à saisir de manière formelle la CDP, sur son email institutionnel, ou à faire le déplacement dans leur siège, pour être accompagnées par l’équipe chargée des contentieux

La courbe des plaintes et signalements est restée stable et la divulgation illicite de données personnelles demeure le motif majeur des plaintes traitées. Comparativement aux trimestres précédents, le nombre de demandes d’avis a connu une légère baisse durant ce dernier trimestre.



Au cours de ce dernier trimestre de l’année 2021, la CDP a mis en œuvre des activités de vulgarisation et de promotion de la protection des données personnelles. Elle a pris part à des rencontres en ligne (webinaires) ou en présentiel. Des occasions saisies pour sensibiliser et vulgariser la loi sur la protection des données à caractère personnel