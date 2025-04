Protection du littoral : La Mairie de Yoff porte plainte contre les pollueurs Face aux agressions récurrentes constatées sur le littoral, la Mairie de Yoff a décidé de passer à l’action. Elle dénonce en particulier le déversement de gravats et de déchets organiques qui dégradent dangereusement l’environnement côtier.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Avril 2025 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

Pour faire face à cette situation préoccupante, des plaintes contre X ont été déposées auprès de la section Environnement de la Gendarmerie nationale et du Service national d’hygiène. L’objectif de ces démarches est d’identifier les auteurs de ces actes illicites et de les traduire devant les juridictions compétentes.



La Mairie de Yoff rappelle que ces actes constituent des violations du Code de l’environnement et qu’ils ne resteront pas impunis.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook