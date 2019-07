Protestation: Les « marrons du feu » assiègent le domicile du Président de la République, Macky Sall La sécurité du président de la République a été assuré lors de la campagne présidentielle de 2019 par de gros bras, appelés « marrons du feu ». Ces derniers, très remontés, exigeant leur recrutement dans la fonction publique, ont envahi le domicile du Président de la République, Macky Sall.



Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 20:55 | | 1 commentaire(s)|

Pancartes en mains, « les marrons du feu » ont été une centaine devant le domicile du Chef de l’Etat à Fenêtre Mermoz. Leur rassemblement a été dispersé par les éléments de la gendarmerie qui ont arrêté une vingtaine parmi eux. Ainsi, les éléments arrêtés, d’après la source, sont présentement en garde à vue à la Brigade de Ouakam.



« Tout le Sénégal connait les marrons du feu. Nous avons toujours été au front pour assurer la sécurité du Président de la République. On a été toujours loyal à son égard. Nous avons entendu toute sorte de critiques des Sénégalais. On nous a traités de nervis, de milices, de trouble-fête. Mais, nous avons toujours fait fi de ces attaques pour servir le Président de la République », a exposé un des membres des marrons du feu, Bassirou Dia.



D’après cet élément qui a échappé à l’arrestation des gendarmes, le Président de la République n’ait pas respecté ses engagements. « Nous faisons partie de la famille présidentielle. Le chef de l’Etat avait promis de nous intégrer dans la fonction publique. Nous sommes des agents de sécurité et tout ce que nous voulons, c’est de travailler.



Et, nous avons frappé à toutes les portes des autorités de l’APR. Aucune d’entre elles n’a répondu. On a envoyé des correspondances aux différents Ministres, jamais de réponse », a-t-il déploré.



Interpellant le Chef de l’Etat, ces marrons du feu se disent dans une logique d’observer une grève de la faim. Ce bataillon des marrons exigent la libération immédiate et sans condition des membres du groupe arrêtés. « Nous n’excluons pas d’observer une grève de la faim pour nous faire entendre. Le Président de la République doit nous recevoir pour trouver une solution. Nous savons qu’il peut nous aider. Alors, nous lui faisons confiance et espère qu’il accèdera à notre requête », invite-t-il.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos