Protestation à Mbour : Une marche improvisée par les conducteurs de Jakarta

Venus nombreux, jouant du klaxon de leurs motos pour ameuter les Mbourois, les conducteurs de motos dénoncent les attestations abusives et le manque d'information sur la procédure d'obtention de la carte grise.



Selon le journal, en bon pédagogue, le chef de l'escadron a échangé avec les manifestants et leur a donné rendez-vous ce lundi, pour une concertation, afin qu'ensemble, ils puissent lever les équivoques. Au vu des échanges, les conducteurs semblent n'avoir rien maîtrisé de la procédure d'obtention d'une carte grise.



Devant les policiers, ils se contredisaient, preuve que l'Etat devra accentuer la communication et trouver des points focaux dans chaque zone, via les préfets, sous-préfets, commandant de brigade ou commissaire de police.



Toutefois, le journal souligne que le département de Mbour qui est la troisième localité la plus peuplée du Sénégal, a besoin d'une commission d'inscription, car autant de monde ne saurait être déplacé à Thiès ou à Fatick, pour augmenter le nombre déjà pléthorique de demandeurs de carte grise de deux-roues.