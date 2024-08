Protestation devant l’ambassade d’Ukraine au Sénégal: 12 membres de la plateforme Gassi arrêtés

Pour avoir manifesté devant l’Ambassade ukrainienne à Dakar, ce lundi, 12 membres de la plateforme Gassi, qui déposaient une lettre de protestation, ont été arrêtés par les forces de l’ordre. Parmi ces activistes et acteurs de la société civile, engagés pour l’expulsion de Yurii Pyvovarov, figurent Khadim Mbacké Sall, Abdou Karim Guèye et Sylvestine Mendy. Arborant le drapeau malien, ils scandaient «Vive le Mali ! Vive le Mali !».



Bes Bi qui donne l'information rappelle qu'après les récentes attaques jihadistes à Tinzawaten, au Mali, visant les Forces armées maliennes, l’ambassadeur ukrainien a exprimé un soutien manifeste à ces attaques. «La présence de cet ambassadeur, qui soutient des groupes jihadistes, constitue une menace grave pour la sécurité de notre pays et de l’Afrique», a relaté le mouvement. La Plateforme fustige aussi le fait que ce «même ambassadeur avait lancé une campagne de recrutement au Sénégal pour engager des Sénégalais dans la guerre contre la Russie, tentant ainsi d’importer sur notre sol un conflit qui ne nous concerne pas».