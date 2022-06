Proximité / La Sonatel rebaptise ses agences avec les noms des illustres guides religieux

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de sa politique de proximité avec les clients et la communauté locale, Sonatel a choisi de donner à ses agences commerciales les noms de nos illustres guides religieux, et personnalités qui ont marqué la vie et l'histoire du Sénégal. Ainsi, l'agence des parcelles porte désormais le nom du vénéré guide religieux de la communauté Layenne " Seydina Limamou Lahi". Ce Smart Store va proposer des univers thématiques design et conviviaux , pour faire vivre aux clients une expérience incomparable.