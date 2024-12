Prytanée militaire Charles N'Tchororé de Saint-Louis : Les nouveaux pensionnaires ont reçu leurs insignes

Le Prytanée militaire Charles N'Tchoréré a accueilli la traditionnelle cérémonie de présentation du drapeau et de remise des insignes aux nouveaux pensionnaires. Un événement d'une grande envergure, présidé par le chef d'Etat-major de l'Armée de terre et ancien enfant de troupe, le général de brigade Magatte Ndiaye, qui célèbre l'intégration des jeunes élèves de la classe de 6e au sein de la grande famille des enfants de troupe. Au total, ces nouveaux élèves sont au nombre de 79, issus de 15 pays différents et se sentent prêts à franchir cette étape décisive, après avoir réussi avec brio, le concours d’entrée dans cet établissement de renommée internationale.



Ces futurs officiers bouclent ainsi une imprégnation des valeurs fondamentales de l’établissement, guidés par leurs aînés. Cette période d’initiation de trois semaines, vise à enseigner aux jeunes recrues, les symboles associés à l’insigne de corps de l’école, au béret et aux épaulettes. Et selon le commandant de l'école, le colonel Abdoulaye Mbengue, ces éléments incarnent des valeurs telles que le courage, l’abnégation, l’engagement, le dévouement, l’excellence et l’intégration africaine.



Pour cette année, c'est le médecin-colonel Georges Niouky, une figure emblématique de la médecine militaire sénégalaise et le seul officier-médecin jusqu’alors breveté de l'École de guerre, qui a été choisi comme parrain, pour son engagement et son parcours exemplaire, qui serviront de source d'inspiration pour ces jeunes, qui aspirent à incarner les valeurs de leur institution, tout en contribuant au rayonnement de la médecine militaire et de l'armée du Sénégal, a rappelé le Colonel Abdoulaye Mbengue, commandant du Prytanée militaire Charles N'Tchororé de Saint-Louis.



Adama Sall (Saint-Louis)