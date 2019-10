Prytanée militaire: Conflit entre le corps professoral et le commandant… Un climat délétère entre le corps professoral et le commandant risque de chahuter le démarrage normal des cours au Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis. Pour cause, une mesure de redéploiement pour 16 enseignants de l’institution d’excellence.



Sur la liste d’affectation, certains instituteurs ont capitalisé plus d’une dizaine d’années de service au sein de l’établissement. Une décision «injuste» et «inacceptable» pour leurs camarades regroupés au sein d’un collectif.



Lors d’une rencontre avec la presse, renseigne Ndarinfo, jeudi, ils ont mis en garde contre un processus d’enlisement et de contre-performance de l’école dû à une mauvaise gestion de l’établissement et des querelles internes incessantes.



Sans détour, ils accusent le nouveau commandant d’être à l’origine du malaise, et ce, depuis sa nomination. Excédés, ils invitent les autorités à intervenir pour desserrer l’étau.







