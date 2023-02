Prytanée militaire de Saint-Louis: Cent ans d’excellence célébrés

Le Président de la République, Macky Sall, a procédé, samedi dernier, au lancement des activités de la commémoration du centenaire du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis. Sur place, le Chef de l’État a annoncé l’ouverture prochaine d’une seconde école militaire ailleurs au Sénégal. SAINT-LOUIS- Créé en 1923 sous l’appellation d’École militaire préparatoire, le Prytanée […]

SAINT-LOUIS- Créé en 1923 sous l’appellation d’École militaire préparatoire, le Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis (Pms) a cent ans cette année. La commémoration de l’événement a été marquée, samedi dernier, par la visite du Président de la République, Macky Sall, à Saint-Louis. Sur place, le Chef de l’État a procédé à l’inauguration de la stèle du centenaire et au vernissage de l’exposition rappelant l’histoire de cette école. De Momar Ngary de Dakar Bango à l’appellation Charles N’Tchoréré en passant par École militaire préparatoire, l’histoire de cet établissement a été passée en revue à cette occasion. Établissement public d’excellence, le Pms compte actuellement 500 pensionnaires et reçoit, chaque année, 50 élèves de plus à l’issue d’un concours très sélectif.

Après cent ans d’existence, a précisé le Chef de l’État, le Prytanée militaire de Saint-Louis a besoin de franchir de nouvelles étapes. Macky Sall a saisi l’occasion pour inviter les autorités étatiques et militaires à réfléchir sur la création d’une école similaire, ailleurs, dans le pays. « J’invite les ministres des Forces armées et de l’Éducation nationale à engager la réflexion sur l’ouverture prochaine d’un deuxième prytanée militaire dans une autre région du Sénégal », a déclaré le Président de la République. Il a laissé entendre que la perspective d’intégration du personnel féminin dans ce nouvel établissement, à l’instar des autres prytanées africains, devrait occuper une place importante dans cette réflexion.

Le Chef de l’État a rappelé qu’il y a 50 ans, jour pour jour, le premier Président de la République du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor, sacrifiait au rituel commémoratif du cinquantenaire de cette grande école. « Le Prytanée militaire, un temple de l’éducation qui a couvé et forgé plusieurs générations d’adolescents du Sénégal et d’Afrique, pour en faire de grands serviteurs de nos nations respectives, est aujourd’hui à l’honneur », a dit le Chef de l’État. Certains parmi eux, a rappelé Macky Sall, de braves hommes et femmes, civils ou militaires, membres de leur encadrement aussi, ne sont plus de ce monde. « À l’évocation de leur souvenir, je voudrais me joindre à tous, en communion, pour m’incliner pieusement devant leur mémoire, à travers eux, je rends un hommage appuyé aux générations successives qui ont contribué à faire du Pms un fleuron de notre système éducatif », a souligné le Président. Il a vivement félicité le colonel Mamour Sarr, commandant du Pms qui, dit-il, a décliné la trajectoire lumineuse de cette école militaire, marquée par de belles avancées au cours de ces dernières décennies. Selon le Président de la République, les réalisations notées au Prytanée ont été rendues possibles grâce à l’engagement et le dévouement de tous les acteurs. Il cite, entre autres, le Chef d’état-major général des Armées, l’encadrement militaire de l’école, tous grades confondus, le corps professoral, « la dynamique » Amicale des anciens enfants de troupe et la précieuse association des parents d’élèves.

Une fierté nationale évoquée par le Chef de l’État

De l’avis du Président de la République, le Prytanée militaire de Saint-Louis est une fabrique de cadres. « Tous, génération après génération, ont fait de cet établissement une fierté nationale, voire africaine, tant le rayonnement international de l’Ecole n’est plus à démontrer », a déclaré Macky Sall. Pour preuve, il évoque les « brillants résultats scolaires » que réalise, chaque année, cet établissement. Selon le Président de la République, « plus qu’une école, le Prytanée militaire est aujourd’hui une véritable institution qui transcende le Sénégal. « C’est un creuset de formation à vocation africaine », a dit Macky Sall. Sans aucun doute, a-t-il indiqué, « au cours de son siècle d’existence, le Prytanée militaire de Saint-Louis a été un pôle africain d’excellence. Il cite notamment la constance des brillants résultats scolaires engrangés ainsi que la diversité de nationalités et des autorités issues de cette école. « Comment ne pas célébrer, dès lors, tous les anciens Chefs d’État, les diplomates chevronnés, les lauréats de grands prix internationaux, les experts de haut niveau de la défense, de la sécurité, de la santé, de l’économie, des sciences, des arts et de la culture, qui sont passés par le moule Pms et qui ont contribué à forger son label d’excellence ? » s’est demandé le Chef de l’État.

Il a saisi cette occasion pour remercier chaleureusement tous les invités venus de l’extérieur du pays pour honorer cet évènement qui constitue un véritable pèlerinage pour certains. « Je réserve une mention particulière à la forte délégation venue du Gabon, pays d’origine de l’illustre parrain de l’École, le capitaine Charles N’Tchoréré. Je salue son petit-fils présent parmi nous, ce jour », a dit Macky Sall.

Prenant à témoin les valeureux grands anciens de l’école, il a invité les jeunes pensionnaires à prendre conscience des fortes attentes de leurs peuples respectifs et du continent, dans leur marche résolue vers l’avenir. « Dans ce monde de compétition qui ne laisse aucune chance aux nations faibles parce que divisées, notre salut réside incontestablement dans la voie de l’intégration, plus que jamais, dans la continuité des pères fondateurs du panafricanisme, nous avons besoin de prendre en main notre propre destin, en faisant confiance à la créativité et à la vitalité de la jeunesse africaine imbue des valeurs de travail et de solidarité », a affirmé le Chef de l’État.

Cette célébration, qui a été bien organisée par le Commandant du Pms, le Lieutenant-Colonel Mamour Sarr et son staff, a été marquée par une opération de distribution de denrées alimentaires, des consultations médicales gratuites, des activités culturelles, une grande soirée de gala, un vernissage-exposition et autres manifestations d’assez bonne facture qui se sont déroulées cette année à travers la ville tricentenaire et à Dakar.

Histoire d’une école panafricaine

L’histoire du Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis (Pms) a commencé en février 1923, quand cette École des enfants de troupe ouvrit ses portes pour la première fois, à une trentaine d’élèves, à l’actuel camp militaire El Hadj Omar, situé à la Pointe Nord de l’île de Saint-Louis. Selon le Sergent-chef Dominique Mendy de la Dirpa, en 1938, l’École des enfants de troupe est rattachée à la compagnie hors rang. Plus exactement sous le commandement du Capitaine Charles N’Tchoréré, Premier Commandant noir dudit établissement. Celui-ci est devenu le parrain de l’école. Un parrain dont le passage a profondément marqué l’école avec son influence et sa légende qui continuent encore d’habiter les enfants de troupe, rappelle le commandant Mendy. Sa vie exemplaire et sa mort héroïque au combat, dit-il, constituent une des pages de gloire de l’épopée des troupes africaines. Il faudra attendre 1940, avant que n’interviennent de grandes modifications qui contribueront à donner à l’école son vrai visage, a-t-il indiqué. « Dorénavant, l’enseignement sera dispensé sur place », note le militaire. Le commandant Mendy de souligner que l’école prend de plus en plus d’importance et se voit dans l’obligation d’un transfert en 1946, au camp militaire de Dakar-Bango, baptisé plus tard, camp Momar Ngary, du nom d’un chef militaire, un ancien élève du Pms. L’École militaire préparatoire africaine (Empa) changera finalement de nom en juin 1973, pour la seconde fois et se nommera Prytanée militaire Charles N’Tchoréré de Saint-Louis (Pms) avec comme devise : « Savoir pour mieux servir ». Dans son histoire, pour la première fois, en 1974, elle est dirigée par un officier sénégalais, le Commandant Pape Assane Mbodj.

Pour l’année scolaire 2022/2023, l’école compte 483 enfants de troupe répartis en 2 brigades de 288 élèves des classes de 6ème à la 3ème, de 195 élèves de la Seconde à la Terminale. Les élèves des pays amis partenaires représentent plus du quart des effectifs (131). Ils sont ressortissants du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Centrafrique, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad.

Selon un document de presse de la Dirpa, six chefs d’État africains ont été formés au Prytanée militaire de Saint-Louis. Il s’agit notamment de Seyni Kountché, ancien Président du Niger, de Jean Bédel Bokassa, ancien Président de la Centrafrique, de Lansana Konté de la République de Guinée, de Mathieu Kérékou du Bénin, d’Ali Saïbou, ancien Président du Niger, et de Robert Gueï de la Côte d’Ivoire.

Au Sénégal, on peut citer aussi quelques anciens de l’école. Il s’agit de l’actuel Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Alioune Ndoye, du ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, de celui de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, entre autres. Le Pr Abdoulaye Bathily, Cheikh Tidiane Gadio, Mouhamadou Makhtar Cissé sont aussi des hauts cadres qui ont été également formés dans ce temple de l’excellence.

Selon le Général des corps d’armée, Cheikh Wade, cette célébration est historique. Le thème choisi : « 100 ans d’excellence et d’intégration africaine » est un prétexte pour jeter un regard rétrospectif sur ce fleuron de notre système éducatif, pour mieux aborder le futur », a dit le Cemga.

Mbagnick Kharachi DIAGNE (Correspondant)

Source : https://lesoleil.sn/prytanee-militaire-de-saint-lo...