Psychose Covid-19 à Sonam Assurances

Mercredi 10 Février 2021

Le groupe Sonam Assurances du milliardaire Diouldé Niane est dans l’œil du cyclone. Le Directeur de la boîte, Mamadou Diop, et les employés ne parlent pas le même langage. A l’origine du problème, le boss veut que 5 parmi les 20 agents testés positifs au coronavirus reprennent le service malgré les risques que cela comporte.



D'après «L’AS», l’un d’entre eux a même contaminé sa mère. Contacté au téléphone, Mamadou Diop a déclaré que «l’information n’est pas vraie» sans donner de détails. Mais «L’AS» affirme que des travailleurs de groupe au nombre de 20 tels que le directeur financier, les comptable A.Nd, D.D, M.F (aide comptable), É.D (comptable), A.N (agent recouvrement), B.S (comptable), A. Bassène (producteur), A.T (comptable), M.C (comptable), M.Nd. (archiviste), S.N (agent d’entretien), Ch.C (électricien), M.S (coursier), M.N et M.S ont tous chopé le virus. Parmi tout ce beau monde, «L’AS» affirme également sans risque d’être démenti que le patron n’en a rappelé que cinq en l’occurence : M.S, H.Th, M.C, M.S et S.Nd.

