Publication de la liste définitive des candidats/ Amadou Bâ s'en félicite: " Ceci marque encore une fois la vitalité de la démocratie sénégalaise...".

" Le Conseil constitutionnel vient de publier la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Je me félicite de cette décision qui constitue un tournant décisif dans la conduite du processus électoral de notre pays.

Ceci marque encore une fois la vitalité de la démocratie sénégalaise, sous le contrôle d'institutions républicaines fortes et impartiales", a d'emblée déclaré dans un communiqué, le candidat Amadou Bâ.



Et de poursuivre. " À partir d'aujourd'hui, notre attention est portée sur la préparation de la campagne électorale qui nous donnera l'occasion de partager avec nos compatriotes, notre offre programmatique pour un Sénégal prospère dans l'unité, la stabilité et la paix".



" J'invite toutes les sénégalaises et tous les sénégalais à œuvrer pour faire de l'élection présidentielle un moment fort de consolidation de notre démocratie et du renforcement des institutions de la République...", a-t-il conclu.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Publication-de-la-liste-...

