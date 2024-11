Publications des résultats électoraux : le CNRA en appelle à la ?responsabilité? et au ?professionnalisme? des médias Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) a exhorté jeudi les médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans la publication des résultats issus du scrutin des élections législatives anticipées de dimanche. ‘’En perspective de la publication des résultats des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le CNRA (…) exhorte les médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme’’, indique un communiqué reçu à l’APS. L’organe de régulation invite les médias ‘’à veiller’’ à la vérification des résultats qui seront diffusés le jour du scrutin. Le CNRA insiste notamment sur la nécessité de ‘’veiller à ce que les résultats diffusés soient vérifiés et issus des instances habilitées à les proclamer’’ tout en appelant ‘’à éviter toute conclusion hâtive de nature à déclarer une liste gagnante avant la proclamation des résultats globaux’’.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76998-publications-d...

