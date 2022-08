Publireportage - Thiès : 115 autres terrains à vendre à un prix intéressant à Mont Rolland Rédigé par leral.net le Mardi 30 Août 2022 à 11:54 commentaire(s)| Pour vos coopératives d’habitat aussi approchez vous . 115 autres terrains à vendre à un prix intéressant sur Mont Rolland superficie 15X14 et plus .

Statut juridique : délibération, papiers et parcelles disponibles et identifiables . Ne nécessitant plus de géomètre pour identification . Elles sont déjà numérotées.

A 13km de Thiés ville .



Nos agents vont vous accompagner pour toutes les formalités administratives. Identification du site avec visibilité des parcelles bien numérotées .



Les documents vous seront remis le même jour avec toutes les garanties



Prix unitaire 300.000

A partir de 10 parcelles 250.000 l unité

Choix

Possibilité extrait de plan à 20.000 fr pour chaque parcelle à la charge de l acquéreur





Contact 77410.88.06





