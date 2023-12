Pyrénées Atlantique (digue de Socoa ): Un bateau de pêche s’est échoué avec deux marins sénégalais à son bord

Dans un communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe qu’un bateau de pêche FV CYCNOS en provenance d'Arcachon et à destination de Saint-Jean-de-Luz s'est échoué ce vendredi à proximité de la digue de Socoa, avec trois personnes à son bord. Dans ce bateau qui fini sa croisière à proximité de cette digue située au pied du Fort et abrite une petite plage cachée, se trouvaient deux sénégalais, fait savoir le communiqué: « Les marins portés disparus sont âgés de 30 et 58 ans et de nationalité sénégalaise ».





Malgré les conditions de mer rendant les opérations de recherche particulièrement difficiles, un homme de 40 ans a pu être secouru, et a été transporté au centre hospitalier de la côte basque. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux autres pêcheurs sénégalais actuellement portés disparus.



