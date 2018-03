QNET annonce qu'il sponsorise la Ligue des Champions de la CAF Total, la Coupe des Confédérations de la CAF Total et la Supercoupe de la CAF Total Rédigé par leral.net le Mardi 6 Mars 2018 à 22:07 commentaire(s)|

Casablanca, 24 février 2018- En marge de la finale de la Supercoupe de la CAF Total à Casablanca aujourd'hui, les responsables de QNET, société de vente directe leader sur le marché asiatique et de la Confédération Africaine de Football (CAF) se sont réunis pour célébrer la signature de QNET en tant que partenaire officiel de vente directe de la Ligue des Champions africaine, à savoir la Ligue des Champions de la CAF Total, la Coupe de la Confédération de la CAF Total et la Supercoupe de la CAF Total.



Ce partenariat de 2 ans permettra à QNET de gagner en visibilité et de vendre son image de marque au cours des trois championnats. QNET organisera par ailleurs des activités sur le terrain pour encourager la participation des fans et promouvoir la force de vente de QNET, les représentants indépendants (IR).





Le président-directeur général de QNET, Trevor Kuna, a déclaré : « Nous, chez QNET, sommes très fiers de savoir que nous avons aidé à créer un grand nombre d'entrepreneurs prospères en Afrique au cours des dernières années. C'est ce qui a grandement contribué à notre croissance dans la région. Ce partenariat contribuera à cimenter, non seulement notre engagement envers nos Représentants Indépendants et nos clients qui nous ont hissé au rang d'entreprise de vente directe leader, mais aussi notre relation avec le continent africain comme l'un de nos marchés clés pour l'avenir. QNET s'engage à aider un plus grand nombre d'entrepreneurs à réussir en Afrique, comme nous l'avons fait dans de nombreux pays à travers le monde. C'est un honneur pour nous de parrainer ces championnats très respectés, et nous n'aurions pas pu imaginer meilleur partenaire que la Confédération Africaine de Football pour concrétiser cette vision ».

M. Ahmad, président de la CAF, a déclaré : « L'un de nos principaux objectifs est de bâtir une marque plus solide derrière nos championnats de club en les rendant de plus en plus populaires. Nous visons également à augmenter les revenus générés par ces championnats, à savoir la Ligue des Champions de la CAF Total, la Coupe de la Confédération de la CAF Total et la Supercoupe de la CAF Total. Cela nous permettra de distribuer davantage de primes d'incitation à nos clubs et d'accélérer le processus d'octroi des licences de club, ce qui est essentiel pour la professionnalisation du football sur notre continent. C'est pourquoi le partenariat avec des entreprises internationales de renom comme QNET confirme que nous sommes sur la bonne voie. Nous percevons ce partenariat comme un signe de confiance entre la CAF et QNET, et aussi comme la preuve que le football africain est un produit commercialisable dans le monde entier ».



Parmi les avantages, QNET devrait gagner une forte présence de la marque lors des matchs du championnat, des publicités télévisées pendant les pauses de mi-temps, et sera en mesure de lancer plusieurs opportunités d'engagement en ciblant les fans de football à travers toute l'Afrique et au-delà. De plus, QNET organisera des soirées matchs pour ses distributeurs et ses représentants indépendants (IR) dans différents pays d'Afrique où ils seront invités à regarder le match sur grand écran et à profiter de la marchandise exclusive de la compétition QNET-CAF.



Il ne s'agit pas uniquement d'un parrainage de marque, car QNET s'est engagé à collaborer étroitement avec la CAF pour réaliser dans la région des projets durables relatifs à la responsabilité sociale de l'entreprise, par le biais de sa RYTHM Foundation.

