QUAND ISRAËL ORGANISE LA DÉPORTATION DU PEUPLE PALESTINIEN

Faire l’apologie de la déportation devant le plus éminent représentant du peuple juif, peut sembler surréaliste mais surtout d’une indécence indicible, pour ceux qui portent dans leur inconscient le souvenir des injustices subies par les juifs.

C’est pourtant le spectacle désolant auquel les téléspectateurs du monde entiers ont été les témoins impuissants et hébétés devant ce crachin jeté par M. Trump, sur l’illustre mémoire de tous les déportés, devant son « ami Ben » . Il venait ainsi , de donner son feu vert à l’annexion de Gaza et la déportation de force de sa population, devant M. Netanyahu, qui a accueilli l’annonce avec un large sourire que beaucoup ont pris d’abord pour un sourire de gêne ou de honte pour son parrain qui ose parler de corde chez un pendu, avant de déchanter le lendemain, avec les jubilations de son ministre de la Défense.

En effet, alors que la sortie du territoire de Gaza est interdite à ses habitants sauf pour raison médicale, voilà que le gouvernement israélien, par la voix de son ministre de la Défense Israël Katz, vient de donner l’ordre à Tsahal, son armée, "de préparer un plan pour permettre aux habitants de Gaza de partir volontairement".

Cette décision fait suite à la déclaration du président américain portant sur une déportation des palestiniens de Gaza de leur terre natale. Il s'agit de "permettre à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel endroit du monde qui accepte de l'accueillir", a-t-il détaillé. L’État d’Israël vient d’inventer la déportation volontaire, pacifique, avec le fort pressentiment d’un voyage sans retour et des relents de nettoyage ethnique.

Cette situation est le fruit d’une véritable contorsion ironique de l’Histoire.

Voilà enfin le vrai plan de Trump et Netanyahu, alliés pour le meilleur mais surtout pour le pire et le prix, quel qu’il puisse être. Annoncer un départ forcé avant de dérouler le vrai plan de départ volontaire pour amortir le choc émotionnel des gazaouis, l’indignation et l’incompréhension unanime du monde.

Une stratégie bien connue pour tenter de dédramatiser un drame a posteriori. Mais c’est inacceptable ! Et dans tous les cas de figure, une déportation ne peut être ni volontaire, ni pacifique. Surtout pas dans le cas en l’espèce ou le gouvernement israélien demande aux « damnés de la terre », qui portent la croix de l’humanité toute entière, de choisir entre la mort physique et la mort culturelle. La première est le lot quotidien de la population depuis des décennies, la seconde, une mort culturelle, est surement plus douloureuse.

Il est peu probable que les juifs soient majoritairement demandeurs de ce procédé injuste et criminel, qui rappelle à plusieurs égards, la déportation de leurs ascendants vers les camps nazis et leurs corollaires odieux d’humiliation et d’extermination. Imaginons un peu un retour dans l’histoire. Imaginons l’Allemagne nazi proposer aux juifs d’Europe de rester dans les camps de concentration ou bien de choisir un pays de leur choix…

Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La persécution honteuse des juifs à cause de leurs origines a conduit au départ de beaucoup d’entre eux vers l’Amérique et d’autres pays plus accueillants. Cette persécution des juifs avait entraîné un haro contre l’Allemagne-nazi, qui s’est amendée depuis lors, après sa mise au ban des États fréquentables.

Mais, malgré le « plus jamais ça » affirmé par le concert des nations, la leçon semble n’avoir pas été bien assimilée et paradoxalement par la victime d’alors. Ces persécutions basées sur l’origine des populations et leur territoire, semblent être l’un des moteurs de l’histoire. En effet, l’expansionnisme est la loi des grandes civilisations mais également celle des États naissants comme Israël.

La Palestine et sa population sont Les variables d’ajustement d’Israël

En pleine opération de Tsahal dans la bande de Gaza, l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon a provoqué un tollé en Israël, en affirmant lors d’une interview télévisée que l’armée israélienne menait un « nettoyage ethnique » dans le territoire occupé .

Parmi les différentes formes de violences politiques exercées à l’encontre des populations, le nettoyage ethnique est particulièrement lié à la création d’États ou à leur évolution spatiale. La recherche de l’homogénéité ethnique engendre logiquement des processus de modification du peuplement par la violence. Ces processus peuvent être compris comme des formes d’ajustements structurels à la norme de l’État-nation homogène. Tous les continents sont concernés par ces processus depuis l’aube des temps, jusqu’à nos jours.

En Europe avec le massacre des Albanais par Slobodan Milosevic , La persécution des Kurdes par Saddam Hussein et la persécution des chrétiens et des yézidis en Irak et en Syrie. La crise qui touche encore les Rohingyas, ou encore en Afrique avec la tribut Nuer au Soudan du Sud. Enfin, la persécution des chrétiens, des musulmans et d’autres entités religieuses ou ethniques à travers le monde.

Israel, en tant que jeune État, grignotera goulûment le Territoire palestinien tant que les usa et la communauté internationale le laisseront faire. Plus sa population augmentera, plus Israël cherchera à repousser ses frontières à l’intérieur du Territoire palestinien. Pour anticiper sur les enjeux d’habitat voir de confort et de loisirs (projet de Gaza comme futur Côte d’Azur) mais aussi de ressources naturelles.

Aussi, le blanc seing de Trump est-il une aubaine qui va au delà des rêves Hégémoniques de l’Etat sioniste. C’est la raison pour laquelle, le ministère de la Défense s’est immédiatement mis au travail pour préparer l’annexion, tant rêvée du territoire gazaoui à travers la déportation, qu’elle dit vouloir « volontaire », de sa population.

Et Trump et Netanyahu inventèrent la déportation volontaire et pacifique

Une déportation ne peut être volontaire car elle n’est jamais choisie. Elle est toujours imposée. La puissance occupante instaure un dispositif dans lequel la population occupée doit choisir entre deux maux, en veillant à ce que le départ soit le choix le moins mauvais. L’autre alternative étant la mort pour ceux qui décideraient de rester braver les incursions intempestives de Tsahal et les bombardements meurtriers.

Une déportation n’est jamais pacifique un départ de sa terre natale n’est jamais volontaire. On assiste a la poursuite d’un nettoyage ethnique commencé depuis longtemps.Certaines sources non vérifiées évoquent un projet datant de 1899 déjà, avec comme but de modifier de façon durable le peuplement le Territoire palestinien en créant du « stress ethnique ». Partir, pour les habitants de Gaza, sera donc de répondre par l’affirmatif à un chantage cynique : la mort, la misère et l’humiliation ou l’exil forcé. C’est violent ! Car la violence est dans le fait de laisser derrière soi une partie de sa culture, son territoire et toute son histoire. La conséquence est terrible : perdre ses repères, son identité culturelle, ce qui peut causer des traumatismes graves dans le développement des individus.

Même l’émigration économique n’est pas pacifique. Quitter son territoire pour un autre , quelqu’en soit la raison est violent. Il n’est jamais vraiment volontaire . On se sent « obligé » de partir pour se créer un avenir meilleur.

Dans tous les cas, ils sont morts. Et la mort culturelle est même plus violente car la victime est déracinée, arrachée à sa terre natale en toute conscience. Il est vivant et souffre dans sa chair et sa dignité mais elle est morte. On est dans un nettoyage ethnique.

L’attachement que les palestiniens ou toute autre nation peut avoir pour son territoire n’est pas transposable à un autre territoire. La preuve est que les israéliens sont revenus à leur terre natale dès qu’ils en ont eu la possibilité.

Cette décision devait être gênante pour l’Etat israélien à cause de l’histoire récente de sa population vivant en Europe. Il est peu probable que le peuple juif soit majoritairement demandeur de ce procédé injuste et criminel qui est un clone, parfaitement superposable à leur propre histoire récente.

C’est une décision purement politique et politicienne, d’autorités en mal de solution efficiente pour faire taire les armes de la brigade Al Qassam, bras armé du Hamas et ses soutiens du Jihad Islamique, des rebelles Houthis du Yémen et du Hezbollah libanais. Elle est symptomatique de l’incapacité des autorités israéliennes a mettre en sécurité leur territoire national.

Des autorités muent parfois par des intérêts personnels et stratégiques politiques que seule cette situation de chaos maintient. Une situation qui cache derrière le voile terne de cette interminable guerre, les sournois desseins de nettoyage ethnique. Si les déportés d’Auschwitz ressuscitaient, ils renieraient leur descendance impliquée dans ce projet funeste.

C’est ce que semble confirmer le rescapé du camp de concentration d’Auschwitz Hajo Mayer ( 1824-1914) "Si nous devons véritablement demeurer des êtres humains, nous devons nous lever et qualifier les sionistes pour ce qu'ils sont : Des criminels nazis ». Où sont les « justes parmi les nations » ? Ceux qui ont défendu les juifs pendant la seconde guerre mondiale et qui ont été honorés ainsi par l’institut Yad Vashem par une médaille de « juste parmi les nations ». s’ils ressuscitaient aujourd’hui, ils se arrangeraient très certainement du côté du peuple de Palestine, en aidant des Gazaouis à échapper à l’ignominie d’un hoquet de l’histoire nazie.

Il faut défendre l’intégrité territoriale de Gaza pour que vive la Palestine. L’un des éléments constitutifs d’un État est le territoire. Il est très certainement le premier élément devant la population et une autorité publique organisée. Le Territoire palestinien est attaqué, colonisé de toute part. Si les habitants de Gaza acceptaient de partir, l’état palestinien amorcerait sa disparition à jamais.

Le risque de cette injustice est la consécration de groupes armées , classés par Israël et ses alliés en « groupes terroristes », en « armées de libération nationale » par les populations et les sympathisants de la cause palestinienne. En effet, les populations asservies les verront comme des groupe de libérateurs légitimement armés.

« L’Amérique ne participera pas »dit Trump mais Netanyahu a répondu qu’israél fera le job. Trump vient de lui refiler adroitement les risques de poursuites judiciaires internationales pour crime de guerre et crime contre l’humanité et toute la panoplie de chefs d’accusations potentielles.

Dans tous les cas nous assistons à la mise à mal du Droit et du Droit international, mais aussi la la remise en cause de tout le système qui était mis en place pour pacifier le monde, garantie la paix et harmoniser les relations internationales au lendemain de la conférence de Yalta.

Ce sont les bases d’un nouvel ordre mondial qui semblent germer depuis le retour de Trump et l’amorce de sa politique populiste, souverainiste extrémiste décomplexée.

La sortie des USA du comité des droits de l’homme et les sanctions contre les magistrats de la CPI impliqués dans l’émission du mandat d’arrêt international contre Netanyahu, démontrent à plusieurs égards, la volonté de Trump d’affaiblir l’expression de la justice internationale,Afin de pouvoir légitimer sa posture de délinquant International.

C’est également un désaveu des autres puissances politiques et militaires et incidemment la consécration de son hyper-puissance au mépris de toutes les règles préétablies.

Le lundi 10 février. Au journaliste de la chaîne Fox News Bret Baier qui lui demande si les Palestiniens auraient « le droit au retour » dans le territoire ravagé par la guerre, Donald Trump a répondu : « Non, ils n’en auraient pas car ils auront des logements bien meilleurs ».

En d’autres termes, je parle de leur construire un endroit permanent parce que s’ils doivent revenir maintenant, il faudrait des années avant qu’ils puissent le faire, ce n’est pas habitable ». Un voyage sans retour qui nous rappelle le départ des esclaves d’Afrique vers les plantations …d’Amérique.

Mais plus grave encore est la vision sélective et la culture peu expansive de l’homme le plus puissant du monde qui pense que le territoire d’une nation se limite à une maison confortable. En réalité, il n’est pas aussi inculte qu’il n’y parait, c’est un chauvin et un souverainiste absolu pour qui il y’a deux types de citoyens : les américains et les autres. Et les premiers passent avant tous les autres.

Il faut s’indigner pour empêcher la réalisation de ce plan indigne de notre civilisation.

Initier et entretenir un front du refus

Il est plus que jamais nécessaire pour tous les pays épris de justice et de paix de s’ériger en bouclier contre ce projet plébiscité par deux États hors-la-loi, fussent-ils les plus puissants de la terre, qui veulent faire reculer le monde et ses acquis de paix et de justice. Il s’agit d’un front du refus d’une nouvelle déportation et d’un nouveau drame historique, fruit pourri promis par les fleurs d’un nouvel ordre mondial injuste.

La France a réaffirmé sa position de principe en refusant un nouveau crime contre la Palestine. Elle pourrait proclamer la reconnaissance de l’Etat de Palestine, déjà tardive, si elle voulait vraiment montrer sa bonne foi. La plupart des nations séreuses abondent pour l’instant dans le même sens. Pourvu que ça dure !

Il ne faudrait pas que les États qui pourraient empêcher la réalisation du projet de déportation sacrifient le destin du peuple palestinien sur le bûcher de leurs intérêts personnels, en répondant positivement à un chantage américain, en cette période de terrorisme économique tous azimut et violentes .

Un nouveau sommet arabe s’est tenu vendredi à Riyad réunissant le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane avec les dirigeants du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le roi de Jordanie Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Cet événement a pour objectif principal de répondre à la proposition de Donald Trump concernant Gaza. Pour l’instant, ils semblent tous s’accorder sur l’intangibilité du droit des gazaouis à rester sur leur territoire. Concernant la réel construction de Gaza, il serait plus judicieux de régler d’abord la question de la reconnaissance définitive d’un État palestinien Sécurisé. Il ne faudrait pas que l’investissement de 53 milliards de dollars soit réduit en gravât et cendre par les bombes de Tsahal Et de son allié américain.

Ces faux-frères ont la lourde responsabilité historique de se montrer, une fois n’est pas coutume, à la hauteur des enjeux déterminants pour la Palestine et leur propre histoire et leur sécurité. Pour ne pas parler de leur dignité et de leur arabité.

Il faudrait une intransigeance internationale pour faire front contre les visées expansionnistes d’un état colonial et la légèreté intellectuelle et politique d’un président surpuissant, dont l’égoïsme et le nombrilisme n’ont d’égal que le mépris et l’irrespect qu’il nourrit à l’égard du reste du monde.

Plus jamais de shoa et d’Auschwitz et surtout pas sur la terre de Palestine.