Qatar 2022 : Aliou Cissé dévoile ses 25 Lions avec quelques retours dont Sada Thioub, Sima et Habib Diallo...

Confronté à pas mal de forfaits dont quelques cas de blessure, le technicien sénégalais a fait appel à des renforts avec les retours de Ibrahima Mbaye, Mamadou Loum Ndiaye, Habib Diallo et Sada Thioub qui retrouvent la tanière pour ces deux matchs.



Côté gardien, la hiérarchie est respectée avec notamment le trio Mendy, Gomis et Seny Dieng qui a été reconduit par Aliou Cissé.





Gardiens



Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng.



Défenseurs



Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Moustapha Name, Fodé ballo-Touré, Abdoulaye Seck.



Milieux de terrain



Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, pape Matar Sarr, Krepin Diatta, Mamadou Loum Ndiaye, Joseph Lopy, Krepin Diatta.



Attaquants



Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaëla Sarr, Famara Diedhiou, Habib Diallo, Sada Thioub, Abdallah Sima.







Source : Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a dévoilé sa liste de joueurs pour le compte des premières et secondes journées des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Une de liste 25, composée en grande partie par les cadres de Cissé, en l'occurrence Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana ou encore Sadio Mané et Ismaëla Sarr.

