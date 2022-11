Qatar 2022: Le CNRA appelle les médias à respecter les droits exclusifs de la RTS

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel,



Considérant le Contrat de licence relatif à l’exploitation de droits médias de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre New World Tv et la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) conférant à cette dernière les droits exclusifs free to air(Radio et Tv) sur cette compétition ;



Considérant les documents en règlement des droits de retransmission acquis par la RTS conformément à son contrat avec New World Tv;



Appelle les radios et télévisions à s’abstenir de porter préjudice à la RTS et à éviter toute retransmission illégale des matchs de la Coupe du Monde *Qatar 2022*.