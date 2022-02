Qatar 2022: Les dates de la double confrontation Sénégal vs Egypte connues La double confrontation Sénégal - Egypte pour le compte des barrages du mondial 2022 a été officiellement reprogrammée pour le vendredi 25 mars [phase aller] au Caire et le lundi 28 mars pour la [phase retour] à Diamniadio.

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022 à 05:51 | | 0 commentaire(s)|

La double confrontation Sénégal - Egypte pour le compte des barrages du mondial 2022 a été officiellement reprogrammée pour le vendredi 25 mars [phase aller] au Caire et le lundi 28 mars pour la [phase retour] à Diamniadio.



Les matchs se joueront à 19h.



Pour rappel, le vainqueur de ce duel fera partie des cinq représentants de l’Afrique pour la coupe du monde qui se tiendra au Qatar en Novembre 2022.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook