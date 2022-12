Qatar 2022 / Les raisons de l'agacement de Deschamps envers Benzema

Karim Benzema, victime d'un coup à la cuisse lors d'un entraînement avec la France au Qatar, a manqué la Coupe du monde. C'est la version officielle, mais il existe d'autres versions. L'une des plus intéressantes est celle du journaliste sportif Mohamed Al-Kaabi, qui a révélé que l'entraîneur et le joueur auraient de mauvaises relations.



Lors de la cérémonie du Ballon d'Or, l'attaquant du Real Madrid a reçu le trophée du meilleur footballeur du monde, mais n'a mentionné Deschamps à aucun moment de son discours. Apparemment, cela a agacé le sélectionneur. Bien qu'il ait inclus Benzema dans son équipe pour tenter de défendre le trophée, il a été ravi de pouvoir le remplacer dès qu'il a su qu'il avait pris un coup.



Selon Al-Kaabi, la véritable raison pour laquelle l'entraîneur a tenu le joueur à l'écart de ses compositions était une mauvaise relation personnelle avec le footballeur. Cela expliquerait pourquoi on a tant parlé du retour du joueur du Real Madrid dans le groupe alors que Deschamps a écarté cette hypothèse. En fait, Benzema s'est complètement rétabli et il a joué lors d'un match amical contre Leganes.



Benzema a également publié un post Instagram avec les victoires "Cela ne m'intéresse pas", en référence aux propos de Deschamps à son égard. Cela conforterait la théorie d'Al-Kaabi. Dans tous les cas, la France pourrait remporter la Coupe du monde dimanche et il sera intéressant de voir la réaction de Benzema après le match.