Qatar 2022: Macky Sall demande à Air Sénégal de faciliter le voyage au Qatar

Le chef de l’Etat, Macky Sall veut que tous les Sénégalais qui souhaitent aller au Qatar pour la Coupe du monde de football y aillent sans difficultés. Il a ainsi demandé, hier au directeur général de la compagnie Air Sénégal de tout mettre en œuvre pour faciliter aux Sénégalais le voyage en novembre et décembre prochains, relate LeTémoin. «J’ai demandé au directeur général de la compagnie Air Sénégal de venir assister à la cérémonie pour lui demander de tout mettre en œuvre pour permettre aux Sénégalais de voyager en toute tranquillité au Qatar lors du mondial’’, a-t-il lors de la présentation, au Palais du trophée de la Coupe du monde de football arrivé à Dakar depuis mardi.



A noter que la Coupe mise en jeu par la FIFA est au Sénégal depuis mardi, dans le cadre d’une tournée initiée par l’instance mondiale du football. En plus du Sénégal, tous les autres pays qualifiés à cette compétition prévue en nombre et décembre de cette année recevront le trophée dont le voyage est organisé par un des sponsors leaders de ce tournoi. L’Afrique y sera représentée par le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie et le Maroc.