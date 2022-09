Qatar 2022: Macky Sall et le Sénégal font les yeux doux à Dame Coupe du monde Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Septembre 2022 à 23:00 | | 0 commentaire(s)| Le plus prestigieux trophée mondial a été reçu ce matin au palais de la République par son excellence Monsieur Macky Sall. Lors de cette cérémonie, les autorités sportives ont tous réitéré leurs confiance à l'équipe nationale du Sénégal. Selon Me Augustin Senghor, les champions d'Afrique peuvent bien aller loin dans cette compétition et pourquoi pas l'emporter. Pour la légende vivante David Trezeguet, le football africain a connu beaucoup d'avancement et il estime que le Sénégal peut faire sensation dans cette compétition.

L'ancien international Elhadj Diouf quant à lui rassure le peuple sénégalais sur le manque de compétitivité de certains joueurs. A l'en croire, ce n'est pas un frein pour le mondial 2022.



