Qatar vs Sénégal: Boulaye Dia, buteur, relance les Lions (1-0) Le Sénégal se relance devant le Qatar en ouvrant le score à la 41' sur une grossière erreur du défenseur central du pays organisateur. Sur sa lancée du match perdu devant le Pays Bas, Boulaye Dia qui avait permis au Sénégal de se qualifier lors du dernier match devant l'Egypte, a ouvert son compteur but en coupe du monde.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022

Le Sénégal aurait pu rentrer aux vestiaires avec une avance beaucoup plus consistante, si Ismaïla Sarr n'était pas maladroit sur ses tentatives. A lui seul, il pouvait marquer deux à trois buts, mais son manque de lucidité devant les buts en dit long.





