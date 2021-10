Qu Dongyu, Dg Fao: « Ces actions qui peuvent faire reculer la faim dans le monde » Rédigé par leral.net le Samedi 16 Octobre 2021 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

A l'occasion de la la Journée mondiale de l'alimentation, ce 16 octobre, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), Qu Dongyu, a appelé à la transformation des systèmes agroalimentaires dans la lutte contre la faim. Il affirme toutefois que la faim peut être éliminée dans le monde d'ici à 2030. « De nombreux projets peu couteux et percutants peuvent aider des centaines de millions de personnes à mieux répondre à leurs besoins alimentaires. À titre d'exemples, des interventions ciblées de recherche-développement destinées à développer les technologies dans le secteur agricole, à apporter des innovations dans l'agriculture numérique et à augmenter les taux d'alphabétisation chez les femmes peuvent grandement contribuer à faire reculer la faim », a-t-il indiqué dans une tribune.



Source : Source : http://lesoleil.sn/qu-dongyu-dg-fao-ces-actions-qu...

