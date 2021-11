Quais de pêche de Yoff : Abdoulaye Diouf Sarr, candidat de la coalition BBY à la ville de Dakar en visite de précampagne Le candidat de la coalition BBY à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, a effectué ce week-end, sa première visite de pré-campagne dans les quais de pêche de Yoff Tonghore, Ouakam, Soumbédioune et Ngor. Il en a profité pour réitérer sa volonté de faire de Dakar, une ville qui repose sur une gestion inclusive.

Ce sont des centaines de militants constitués majoritairement de jeunes qui ont pris d’assaut la mairie de Yoff pour escorter le candidat de la coalition BBY, Abdoulaye Diouf Sarr pour sa première sortie.



Accompagné d’une forte délégation composée de l’ancien ministre de l’Urbanisme et candidat à la mairie de Point E, Abdou Karim Fofana, de son directeur de campagne Dr Malick Diop, de l’honorable député Fatou Diouf, candidate à la mairie de Hann Bel Air, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a rendu visite aux pêcheurs de Dakar à qui il a promis un changement meilleur une fois à la tête de la mairie.



Pour Abdoulaye Diouf Sarr, la gestion de la mairie de Dakar devrait s’appuyer sur une administration municipale performante en plus d’une gestion transparente.



Il estime que Dakar devrait être une ville fournisseuse de services, « si vous me faites confiance le 23 janvier 2022, Dakar sera une ville bâtisseuse de développement humain. Nous aurons une ville qui marche et bien aménagée », affirme le Maire de la commune de Yoff, qui a profité de cette première sortie pour inviter les jeunes à la discipline et abandonner toute forme de violence.













