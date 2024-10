Qualificatifs Can 2025-Une première validée pour Pape Thiaw: Victoire éclatante des Lions contre le Malawi (4 buts à 0) Les Lions ont retrouvé leur sourire au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, s'imposant brillamment 4-0 face à une équipe du Malawi affaiblie et réduite à dix joueurs. Ce succès permet aux Sénégalais de revenir à égalité avec le Burkina Faso dans le groupe L des qualifications pour la CAN 2025.

La première sortie de l’équipe nationale du Sénégal, après l'ère Aliou Cissé, était très attendue, sous la conduite du staff intérimaire dirigé par Pape Thiaw.



C’est une entrée en matière réussie pour Pape Bouna Thiaw et ses hommes. Opposés au Malawi lors de cette troisième journée des éliminatoires, les Lions ont marqué à quatre reprises grâce à Pape Gueye (35e), Sadio Mané (68e), Boulaye Dia (71e) et Nicolas Jackson.



Ces buts, inscrits au Stade Abdoulaye-Wade, viennent renforcer la confiance des partenaires de Kalidou Koulibaly, qui se positionnent ainsi en bonne place dans leur groupe.



Disposée en 4-2-3-1 avec un quatuor offensif composé d'Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Sadio Mané et Nicolas Jackson, l’équipe sénégalaise a pris rapidement l'ascendant sur son adversaire.



Dès la 2e minute, Jackson, bien servi par Moussa Niakhaté en profondeur, a offert une belle opportunité à Iliman Ndiaye, mais celui-ci a vu son tir repoussé par la défense malawite.



Quelques minutes plus tard, Sadio Mané a adressé un centre parfait à Ismaila Sarr, dont la tête plongeante est passée de peu à côté (6e).



