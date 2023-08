Qualification des "Lionnes" en finale de l’Afrobalset et aux jeux de la Francophonie, le Président Macky Sall applaudit : « Bravo, Dem ba diekh ! » Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Août 2023 à 00:41 | | 0 commentaire(s)|

C’est ce qu’on appelle un double-double dans le jargon du basket. Le Sénégal vient de placer ses deux sélections féminines (A et U25) en finale de la 26e édition de l’afrobasket féminin qui se déroule à Kigali. Mais aussi en finale de la 9eme édition des jeux de la francophonie qui se passent au Congo Kinshasa. Un exploit qui leur a valu les vives félicitations du chef d’Etat sénégalais, Macky Sall,

qui s’est fendu d’un tweet pour encourager les Lionnes et les pousser à la victoire finale.



« Chaleureuses félicitations aux Lionnes du basket pour cette victoire avec panache et avec à la clé une 20e qualification en finale de l’#AfrobasketWomen ! Félicitations également aux Lioncelles qui se sont qualifiées en finale de basket des 9eme Jeux de la Francophonie. Bravo, Dem ba diekh ! » a-t-il lancé.



Rappelons que le Sénégal vient de battre 75 à 65 le Mali, ce jeudi en demi-finale. Un peu plus tôt, Les U25 du Sénégal se sont qualifiées en finale après leur victoire sur le Madagascar (94-49.)

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Qualification-des-Lionne...

