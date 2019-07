Qualification des "Lions" en finale : MackySall jubile et demande le titre continental Le chef de l’Etat a réagi suite à la qualification en finale de la Can 2019 des "Lions". «Chers "Lions", je suis heureux et fier de vous adresser, au nom du peuple sénégalais, mes félicitations et mes encouragements.







Notre pays est en finale de la Can 2019 grâce à la combativité et l’esprit de sacrifice dont vous avez fait montre. Pour le titre continental, ça canaam», a déclaré Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 00:47



