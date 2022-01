Qualification en 1/8es de finale: Nabil Djellit, journaliste algérien détruit le jeu de l’équipe du Sénégal Le journaliste, chroniqueur et analyste sportif de Canal +, Nabil Djellit, n’a pas mis de gants pour fustiger le jeu proposé par les Lions du Sénégal pendant cette phase de poules de la CAN 2021 qui se déroule au Cameroun.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 21:40

Nabil Djellit pense qu’ « aujourd’hui, les Sénégalais peuvent sourire, peuvent être heureux de sortir premiers de ce groupe car ils sont loin d’être bons sur leurs trois matchs. Je pense que cette équipe du Sénégal est surcotée, elle ne propose rien en termes de jeu, pas de créativité, rien ne se passe. Les matchs passent et se ressemblent ».



Le journaliste ne s’arrête pas là et considère que « le Sénégal est loin du niveau où on l’attendait. Espérons qu’elle s’aura me contredire mais pour l’instant je trouve que le niveau de jeu proposé est très en-deçà de sa place ».



Une analyse qui fera réagir mas dans le fond, il n’a pas tort de fustiger le jeu pratiqué par les hommes d’Aliou Cissé. Lesquels, avec 5 points glanés en 3 matchs, sortent accidentellement premiers.



