Qualifications CAN U20 : Les Lionceaux arrachent le nul contre la Gambie (2-2) et accèdent aux demi-finales wiwsport.com- Le Sénégal a décroché sa qualification pour les demi-finales du tournoi de l’UFOA A, qui sert de préliminaire à la CAN U20 2025, après son duel contre la Gambie cet aprés midi, conclu sur un score de 2-2. Ce résultat, combiné au retrait de la Mauritanie du groupe B, garantit aux Lionceaux de Serigne Saliou Dia une place parmi les deux premiers de leur poule.

Le Sénégal, qui a fait preuve de résilience en obtenant un nul 2-2 contre la Gambie. Les Lionceaux, sous la conduite de leur entraîneur Serigne Saliou Dia, ont ouvert le score grâce à Cheikh Tidiane Thiam, qui a marqué sur un coup de pied arrêté à la 42e minute. Cependant, la Gambie n’a pas tardé à réagir, égalisant à la 52e minute avant de prendre l’avantage à la 58e minute.



Dos au mur, le Sénégal a montré un esprit combatif remarquable. Abdourahman Dia, qui avait déjà brillé lors de la précédente rencontre contre le Mali, a inscrit le but égalisateur à la 75e minute.



Ce résultat permet aux Lionceaux de s’assurer une place en demi-finale du tournoi de l’UFOA A, notamment grâce au retrait de la Mauritanie du groupe B. Avec une victoire et un match nul, le Sénégal est assuré de terminer parmi les deux premières équipes de son groupe.



Il reste maintenant à attendre le résultat du prochain match de la Gambie contre la Guinée pour déterminer le classement final. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, et le Sénégal est en bonne position pour poursuivre son aventure et de défendre son titre.



