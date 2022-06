Qualifications Can 2023 : Le Sénégal bat le Rwanda sur le score de 1 but à 0

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juin 2022

L’équipe nationale du Sénégal vient de battre difficilement le Rwanda, suite à un penalty obtenu dans le temps additionnel. Ledit penalty, tiré par l’attaquant Sadio Mané, a permis aux "Lions" de remporter le gain de la rencontre, sur la marque de 1 but à 0.



Seulement, l’équipe de Rwanda n’a pas démérité. Elle a tenu tête avec un bloc défensif assez solide, pendant plus de 90 minutes.



A retenir que c’est à la fin de la partie, que l’arbitre a sifflé un penalty, suite à un accrochage de Saliou Ciss avec un joueur de l’équipe rwandaise.



