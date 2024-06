Qualité de leurs eaux de baignade : Ngor et la baie de Carpes dans la zone rouge La qualité des eaux de baignade est mauvaise sur certains sites comme la baie de Carpes et Ngor, selon la responsable du Programme de la qualité de l’eau au niveau de Surfrider Foundation-Sénégal. Elle était présente à la cérémonie célébrant la Journée de l’environnement initiée par la mairie de Ngor-Almadies jeudi

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Juin 2024 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

À Ngor, la qualité de l’eau de baignade est mauvaise à 40 %, selon les résultats de Surfrider Foundation-Sénégal qui a fait une étude dans différents sites de la presqu’ile (Yoff, Ngor, Virage, Ouakam, corniche des Almadies). ‘’Cela entraînerait normalement une fermeture du site, dans un pays où il y a une norme’’, a renseigné la responsable du Programme de la qualité de l’eau Claire Stragier, hier, en marge du panel sur ‘’La mer, notre avenir’’ organisé par la mairie de Ngor-Almadies.



Par rapport au site de la baie de Carpes, elle révèle que 75 % des résultats sont considérés comme mauvais. Par contre, pour le site Secret sis aux Almadies, il n’y a que 15 % des résultats qui sont mauvais. En ce qui concerne le site de Ouakam, la qualité de l’eau est ‘’extrêmement’’ bonne. La qualité est donc variable en fonction des sites et cela dépend de différents paramètres dont les canaux d’eaux usées, d’après Claire Stragier.



‘’Il y a des canaux d’eaux usées qui se déversent notamment au niveau de la baie des Carpes’’, a précisé Mme Stragier qui, avec son équipe, détecte les bactéries provenant d’eaux non traitées.



L’objectif de cette étude est que chaque citoyen, au niveau de son site, s’engage à vérifier si la qualité de l’eau est bonne pour la santé et pour l’environnement. Car il y a des risques de maladies et de gastro. Plus le taux de bactériologie est élevé, plus on a de risques.



‘’On va essayer d’identifier quels sont les paramètres, ce qui fait varier cette qualité de l’eau, quels sont les indicateurs. Et on travaille en collaboration avec la collectivité, les services techniques, la mairie, mais aussi les représentants des riverains pour essayer d’identifier les sources de ces pollutions, voir comment on peut travailler ensemble pour les limiter le plus possible’’, a fait savoir Claire Stragier.



À noter qu’il n’y a pas de normes de baignade au Sénégal. Les chercheurs se calquent sur les normes européennes. Interpellée sur le thème ’’La mer, notre avenir’’, elle déclare : ‘’Il est vraiment essentiel qu’on agisse en concertation pour la préservation de l’océan qui fait face à de grands enjeux, notamment sur la presqu’ile de Dakar.’’



Extraits de EnQuete

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook