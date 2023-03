Qualité des services: L’Aibd consacré meilleur aéroport d’Afrique dans trois catégories par l’Aci Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2023 à 18:44 | | 0 commentaire(s)|

L'Aéroport International Blaise Diagne (Aidb) est désigné meilleur aéroport en Afrique par le programme ASQ (Qualité des services aéroportuaires) de Airport international council (Aci), informe les services de communication de ladite boite. Cette distinction concerne trois catégories, à savoir le meilleur aéroport par taille (2- 5 millions) et région (Afrique) qui récompense les aéroports ayant obtenu le score de satisfaction globale le plus élevé par taille et région au départ. La deuxième catégorie est l'Aéroport le plus agréable qui récompense les meilleurs aéroports pour leurs offres (restaurants, boutiques, divertissements) et leurs efforts pour rendre le temps d'attente agréable et confortable. Le prix Aéroport le plus propre ferme cette consécration décernée à travers ASQ qui est le premier programme de satisfaction des passagers aéroportuaires au monde avec près de 400 aéroports participants dans 95 pays de ACI, informe un communiqué de presse. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/qualite-des-services-laibd-con...

