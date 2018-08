Quand Abdou Mbow « aboie » contre ABC, cela fait rire (Par Benoît Sène)

Mon cher camarade Abdou, certainement, tu ne devrais pas être bien à l’aise, en livrant ton interview dans le journal l’Observateur du vendredi 3 août 2018 pour dénigrer le Médiateur de la République Maitre Alioune Badara Cissé.



A travers tes propos contre lui, on ressent une certaine gêne qui naturellement habite toute personne adepte du mensonge et de l’ingratitude.



Les faits sont têtus Abdou et vouloir falsifier l’histoire n’est que peine perdue pour toi, car, nous tous, avons vécu autant que toi l’aventure de l’Alliance Pour la République depuis sa gestation. Et si tu parles sur l’honneur, rien que pour la vérité, tu ne peux ignorer le travail essentiel qu’ABC a accompli pour la mise en place de l’APR qui n’est que l’aboutissement de son long compagnonnage avec son ami Macky Sall envers qui, il n’a jamais manifesté que loyauté et dévouement.



En tant que responsable des jeunes à l’époque, tu sais bien combien ABC s’est sacrifié pour satisfaire nos attentes eu égard aux diverses activités que nous devions mener sur l’ensemble du territoire national. ABC a vendu tous ses biens pour contribuer considérablement au financement de l’APR, car il a été le premier à croire au projet avant même Macky Sall qui en deviendra le leader affiché compte tenu de sa position d’antan



Ce n’est pas pour rien que, lors de son discours de rupture d’avec le PDS le 9 novembre 2008, Macky Sall disait : « Nous allons créer un directoire national que nous allons confier à Maitre Alioune Badara Cissé, et la suite sera définie après ». Toutes les personnes de bonne foi qui étaient témoins de ces événements se rappellent bien comment le bureau d’ABC à la permanence du parti sis Mermoz extension sur la VDN était rempli de sympathisants dès le lendemain.



L’appel historique du Président Wade lancé depuis la place de France à Thiès le 4 novembre 2009, demandant à Macky et à ABC de regagner le PDS n’a rien pu changer. D’ailleurs, c’est ce dernier qui a été le premier à décliner toutes les offres à eux proposées par le pape du Sopi. Macky lui-même sait que c’est ABC qui a travaillé à la formation de la première coalition nommée « Macky 2012 ».



C’est lui qui faisait le travail souterrain en allant à la rencontre de grosses pointures de l’arène politique sénégalaise et auprès des dignitaires religieux et coutumiers pour les convaincre du projet en partage avec Macky de diriger le pays.



Evidemment la stratégie d’alors était inconnue de plusieurs d’entre nous, mais, les sachants dans l’APR ne disent jamais que ABC a déserté le parti durant la campagne électorale de mars 2012. Etant conscients qu’il s’avère difficile voire impossible pour un parti politique né 4 ans avant une élection présidentielle de pouvoir mailler tout le territoire national afin d’y participer et espérer la remporter, ABC et Macky se sont partagés les tâches en parcourant chacun une partie du pays et même la diaspora à la rencontre des Sénégalais.



Abdou Mbow, c’est vrai qu’un esprit aussi limité que le tien, ne peut percevoir ces subtilités essentielles parmi tant d’autres dans la course de l’APR à la magistrature suprême. Toi seul et d’autres énergumènes de ton acabit qui faisiez du voyeurisme en alourdissant le cortège de Macky, sans aucun apport substantiel, êtes capables de nier l’implication de ABC dans la campagne présidentielle de 2012.



Vous osez aussi évoquer son résultat aux élections locales de 2014 ? Au moins, soyez sincères avec vous-même et respectez les sénégalais qui vous écoutent. Le score de ABC à ces dites élections dépasse de loin les 800 voix que vous lui attribuez. Et figurez vous que sa candidature était symbolique, car il ne pouvait pas manquer à l’appel des citoyens de sa ville natale.



Malgré son entrée tardive en campagne électorale à Saint-Louis avec de modestes moyens et la défection de sa coalition « deuk bi rekk » ourdie par les faucons du palais, ABC est sorti avec plus de mille voix derrière Ameth Fall Braya et le maire sortant Cheikh Bamba Dieye à qui il a laissé gracieusement la gestion de la commune en 2009 pour être son adjoint alors qu’il était majoritaire dans la liste des conseillers.



Si vous considérez ce scrutin de 2014 comme baromètre pour dire qu’ABC ne pèse rien politiquement, vous vous trompez lourdement. Le coefficient personnel d’ABC dépasse largement Saint-Louis. Il compte des sympathisants partout au Sénégal et à l’étranger.



Abdou Mbow, si tu étais respectueux des conseils et recommandations de ton père, jamais tu ne t’attaquerais à ABC, cet homme qui a tant fait pour toi et pour ta famille. Te souviens-tu en 2012 lorsque tu faisais le pied de grue chaque matin devant le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieurs espérant voir ABC?



Nous avons toujours souvenance de ta gestion nébuleuse de la COJER.



Abdou te souviens-tu de ton frère incarcéré à la prison de Saint-Louis en 2011 pour usage de faux et falsification de documents ? N’est-ce pas ABC qui a enfilé sa robe d’avocat pour venir le tirer d’affaire dans un procès qui a installé toute ta famille dans la détresse ?



Abdou ton père doit avoir le cœur meurtri de t’entendre dire que ABC est un homme déloyal !

Benoît SENE militant des premières heures de l’APR, membre fondateur de la COJER et actuel Coordonnateur National du Mouvement ABCJAME