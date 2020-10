Quand Cheikh Issa Sall témoignait: «Ousmane Sonko est le fonctionnaire le plus intègre du Sénégal » Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 23:00 | | 1 commentaire(s)|

Comme nous l'avons écrit la semaine dernière. Les lieutenant sont dans une logique d'affrontement Cheikh Issa Sall et ses soutiens de l'APR. "Ousmane Sonko et Cheikh Issa Sall sont de très bons amis". Ainsi parle Me Abdoulaye Tall sur le plateau de nos confrères de Seneweb.



Le porte-parole du Pastef confie que c'est son parent Cheikh Issa Sall qui l'a présenté à Sonko, vers 2003-2004. En lui disant : "Je te présente le fonctionnaire le plus intègre du Sénégal." S'agissant de la fameuse audience entre son leader et Mansour Faye, Me Tall livre sa lecture et regrette le rôle joué par le magistrat Sall dans cette histoire.







