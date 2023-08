Quand Evgueni Prigozhin et son bras droit Dmitry Utkin évoquaient « leur mort » Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Août 2023 à 01:11 | | 0 commentaire(s)|

Dans un extrait d'une interview, Evgueni Prigozhin le chef du groupe Wagner et son bras droit Dmitry Utkin, commandant de ce même groupe de mercenaires évoquaient leur mort et l’issue qui pourrait leur être réservée.







« La mort n'est pas la fin, c'est juste le début de quelque chose d'autre", disait. Dmitry « Wagner » Utkin. Evgueni Prigozhin répliquant en ces termes: « Nous irons tous en enfer, mais en enfer nous serons les meilleurs ».







Pour rappel, Evgueni Prigozhin et le commandant du groupe Wagner, Dmitry Utkine se trouvaient, ce mercredi à bord de l'avion avec Eugène Prigojine qui s'est écrasé au nord de Moscou, a indiqué l'autorité de l'aviation civile russe.

