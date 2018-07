Quand Macron utilise la technique du rappel, nous rétorquons par le gate-keeping. Pas de pression sur nous, Monsieur le président (Par Emmanuel Diouf)

A l’analyse, le président Français, Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron semble avoir une fixation, voire une phobie sur le poids démographique de l’Afrique.



C’est pourquoi, il n’a de cesse de marteler, de rappeler et de réitérer son intime conviction selon laquelle, l’Afrique ne peut prétendre au développement sans au préalable juguler « sa bombe démographique ».



Certes, il faut confesser et reconnaitre d’emblée qu’il y a une once de vérité dans ses propos, mais la pédagogie usitée n’est pas des meilleures. L’Afrique est un continent souverain et libre, qui n’à point besoin de leçons d’outre-mer.



De plus, le malthusianisme du président Français nous laisse perplexe et pantois et relève d’un paradoxe. Il aurait argué à cette période l’année passée, qu’il a voix au chapitre parce que par l’effet d’une causalité circulaire, son pays serait subséquemment affecté à travers les flux migratoires.



Sur ce point, le seul et unique exemple de la sélection française à la Coupe du monde qui se déroule actuellement en Russie, suffit pour attester et se convaincre de l’importance de la population et de la jeunesse Africaine. Donc, entre « boom démographique » et vieillissement, que choisir ?



Toujours est-il que les maisons de retraite et asiles des personnes âgées sont devenus monnaie courante en Europe alors que le continent Africain ne connait pas encore ces questions d’ordre gérontologiques. Par conséquent, il faut enlever la poutre qui est dans l’œil droit de l’Europe, avant de s’occuper de la petite paille qui est dans l’œil gauche de l’Afrique.