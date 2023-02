«Quand Ousmane Sonko fait de feu Mancabou, un ornement politicien ! », par Ibrahima Mendy

La tragique disparition du Sergent François Mancabou, le 13 Juillet 2022, a fait se soulever l'Alliance hétéroclite soudée autour d'un socle exclusif: l'anti-Mackysme! Ainsi, des vieux briscards qui ont vieilli sous le harnais des batailles perdues, des opposants nihilistes, des membres de la Société civile politiquement alignée et leurs relais médiatiques, avaient ouvertement désigné et accusé le seul coupable criminel : "le pouvoir de Macky Sall".



A la tête de cet axe politique, M. Ousmane Sonko, qui en fait un Thème majeur de son discours politique! Pourtant, le déroulé des évènements qui ont conduit à la mort du Sergent Mancabou, est bien maîtrisé.



Car, au lendemain de la signature de l'acte de décès par le Médecin - Capitaine François Ndiaye de l'Hôpital "Principal" où le défunt était interné depuis le 25 Février 2022, établissant "une mort accidentelle" survenue le 13 Juillet 2022, à 22h 40mn, les choses allèrent très vite.



Car la volonté de gérer, dans une totale transparence, ne fit aucun doute, surtout que le profil du défunt, membre de la fameuse "Force Spéciale " pouvait nourrir des agitations politiciennes construites sur des thèses complotistes, présentant le pouvoir comme commanditaire d'un crime qui ne disait pas son nom.



Malgré les déclarations détaillées du Procureur de la République Hamady Diouf, lors de sa Conférence de Presse du 14 Juillet 2022, rien n'y fit: la cabale violente de M. Sonko, ne faiblit guère. Même les points de vue des 9 autres membres de la " Force Spéciale " auditionnés par la DIC, suite à leur arrestation le 22 Juin 2022, ont été royalement ignorés par M. Ousmane Sonko!



La Presse avait révélé que ces " présumés membres de la Force Spéciale, ont expliqué, dans une forte similitude, avoir été surpris par le comportement de feu François Mancabou, qui, visiblement, très agité, ce jour-là, s'est visiblement levé pour aller heurter les grilles de sa cellule "!!!



Ce faisant, ils confirmaient et confortaient les propos du Procureur de la République qui, lors de ladite conférence de Presse, révéla qu'il détenait une Vidéo de 13 mn, dans laquelle on voyait clairement, le défunt heurter les grilles de sa cellule.



Tout ceci est connu et semble accréditer la thèse du suicide du défunt. Du reste, ce suicide semble être motivé par une lourde conclusion à laquelle avait abouti feu François Mancabou. Profondément déçu par M. Ousmane Sonko, tant dans son comportement, après la découverte de sa "Force Spéciale ", que suite à l'arrestation de quelques- uns des membres de cette dernière.



Seul, M. Ousmane Sonko demeure inflexible sur sa position!



A la vérité, il ne s'agit guère d'une position, mais bien d'une posture politique d'une implacable limpidité. Car, en assumant cette ligne d'attaque, plus que d'accusation, M. Ousmane Sonko affiche trois des pistes qu'il n'a de cesse d'emprunter sur la scène publique et politique. D'abord, il s'attaque, dangereusement, à une de ses cibles favorites: les Forces de Défense et de Sécurité! Les propos tenus et leur contenu sur cette question, sont de notoriété publique et ne méritent point d'amples démonstrations. La mort de François Mancabou, n'est, pour lui, qu'un prétexte supplémentaire pour décocher ses flêches empoisonnées.



Dans le même temps, Ousmane Sonko s'engouffre dans son tunnel favori, qu'est le régionalisme réducteur, infect et dangereux. Le défunt est Casamançais, il est tué par les sbires de Macky Sall et la preuve est ainsi, une fois n'étant pas coutume, faite: "Macky sall n'aime pas la Casamance ".



Cette argutie pestilentielle et méphitique et potentiellement menaçante pour l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays, alimente une autre thèse !



Il s'agit de l'approche "ethno- locale" des questions nationales, engageant la République et l'Etat de Droit. A cause des propos rances et d'une gravité extrême, de M. Ousmane Sonko, une "communauté" locale paisible et brave, a été mobilisée par une partie des ses Elites de déférence, pour s'ériger en " bouclier contre les attaques orientées du pouvoir "!!!



En un mot, comme en mille, M. Ousmane Sonko utilise, abusivement, malhonnêtement et politiquement, un drame, pour instiller le poison du régionalisme, du populisme et de son rejet des Valeurs et Principes de la République.



Autant de propos hallucinés et d'attitudes disruptives, sont un appel à l'instabilité de notre pays et à une guerre civile programmée.



Faire face aux délires mortifères de M. Ousmane Sonko, est une oeuvre de salut public, républicain, démocratique et patriotique !









Ibrahima Mendy,

Secrétaire Exécutif de la CAVE (Cellule d'Appui à la Veille Stratégique de l'Apr)