Quand Ousmane Sonko se lâche sur Twitter

Samedi 12 Octobre 2019

Que tout le monde se mobilise ! Nous combattrons la mal-gouvernance vaille que vaille ! Macky Sall ne pourra pas arrêter la mer avec ses bras !

#94milliards

#Mamourfayyal

#caravaneZig



L'argent n'est pas une fin en soi! Nous nous battons pour des principes !



Rien ne nous détournera de 2024! On sera candidat s'il plaît à Dieu!



Mon projet est un projet de libération de l'Afrique !



Mon éducation et mes convictions ne me permettent pas de mentir ou de voler!



La seule réunion que j'ai eue avec la famille, a été enregistrée à dessein pour me nuire ! Vous pouvez tous l'écouter et juger par vous-mêmes!



L'élément dans ce rapport est de tenter de salir Ousmane Sonko en disant qu'il y a conflit d'intérêts. C'est archi faux ! Rien ne me lie à la famille Ndoye !



J'attends avec impatience que Mamour Diallo porte plainte! Ce dossier se réglera devant le juge et non au travers d'un rapport fallacieux !



Le principal responsable dans ce dossier est Mamour Diallo et le fait que l'assemblée nationale ait voulu le blanchir, en fait des complices!



Toutes les mentions dans l'acte d'acquiessement sont fausses !



L'assemblée Nationale a reconnu un acte d'acquiessement. Nous estimons que les documents doivent être rendus publics, car l'AN a rendu public son rapport!



J'avais dit que je ne participerai pas à cette commission d'enquête parlementaire que j'ai requalifiée en commission saï-saï parlementaire!



Au mois de février 2019, en pleine campagne électorale, l'Assemblée nationale qui n'a jamais voulu se saisir des autres cas flagrants, voit une opportunité de s'attaquer à Sonko.



Toutes les personnes citées dans ce scandale, *ont* été relevées de leurs fonctions au lendemain de la présidentielle! Le fait est assez cocasse pour être relevé.

