Accueil Envoyer Partager sur facebook Quand Poutine et le président syrien Bachar Al-Assad se moquent de Trump (vidéo) Rédigé par Mamadou Mangane le 15 Janvier 2020 à 10:00 Une vidéo a beaucoup fait réagir les internautes. Elle montre le président russe Vladimir Poutine et le président syrien Bashar Al-Assad se moquant du président américain Donald Trump lors de la visite de Poutine à Damas la semaine dernière.





Dans la vidéo, Assad et Poutine ont plaisanté en disant que Trump devrait suivre les traces de Paul l’Apôtre et visiter la capitale syrienne de Damas. La vidéo est publiée un mois après les propos ironiques du Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron sur le président américain en marge du sommet de l’OTAN.



Rappelez-vous dans la Bible, Paul également connu sous le nom de Saul a persécuté les chrétiens avant d’être aveuglé par Jésus alors qu’il se rendait à Damas pour arrêter des chrétiens et les ramener à Jérusalem pour persécution.

Une fois que Paul est arrivé à Damas, il a été baptisé et a retrouvé la vue avant de continuer à prêcher l’Évangile de Jésus, devenant l’un des plus grands personnages bibliques de tous les temps.



Dans la vidéo, Poutine a plaisanté en invitant Trump à Damas, en Syrie, après qu’Assad ai déclaré qu’il était prêt pour une visite si Trump avait “ changé ”, puis Poutine a plaisanté “Je vais lui dire”, alors que les deux dirigeants riaient.



Regardez la vidéo Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Cameroun: Un élève de 15 ans tue son enseignant “Quatre ou cinq enfants par semaine”: les aveux glaçants d'un ex-prêtre pédophile français