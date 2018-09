Quand Sadio Mané et Salif Sané se disputent un coup franc

L’action n’est pas passé inaperçue. Au moment de tirer un coup franc qu’il avait lui-même, obtenu à l’entrée de la surface malgache en première période (37e), l’attaquant des lions a eu une petite dispute avec Salif Sané. Ce dernier, voulait exécuter la sentence et s’était avancé en prenant le cuir. Mais, le joueur de Liverpool ne l’a pas laissé faire. Finalement, c’est le capitaine Cheikhou Kouyaté qui est intervenu pour prendre le cuir et le donner au finaliste de la dernière ligue des champions. Et, son tir a manqué d’un cheveu le cadre du portier des ‘’Baréa’’.



Cette petite tension s’est poursuivie en seconde période, lorsque le Sénégal a obtenu un autre coup franc à quelques mètres des buts malgaches. Mais, cette fois-ci, Salif Sané a décidé de s’éloigner du ballon. Cheikhou Kouyaté a eu beau crier son nom pour lui demander de tirer. Mais, le défenseur a décliné.



Finalement, c’est encore Sadio Mané qui a frappé ce coup franc que s’apprêtait à tirer Adama Mbengue. Une scène qui a fait penser à l’histoire du pénalty au Paris Saint Germain entre Neymar et Cavani.



