Quand l’IA permet de vaincre la désinformation et repère 99?% des fake news !

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 00:26

XALIMANEWS- Des chercheurs ont réussi à mettre au point un nouvel outil pour détecter la désinformation. En combinant les modèles d’intelligence artificielle, l’outil détecte 99?% des fake news, et pourrait encore s’améliorer. Alors que la désinformation et la propagande n’ont jamais été aussi présents sur les réseaux sociaux, des chercheurs de l’université de Keele, en Angleterre, viennent […] XALIMANEWS- Des chercheurs ont réussi à mettre au point un nouvel outil pour détecter la désinformation. En combinant les modèles d’intelligence artificielle, l’outil détecte 99?% des fake news, et pourrait encore s’améliorer. Alors que la désinformation et la propagande n’ont jamais été aussi présents sur les réseaux sociaux, des chercheurs de l’université de Keele, en Angleterre, viennent de mettre au point un nouveau système pour filtrer les fake news. Les chercheurs ont présenté leurs travaux lors de la 44ème conférence internationale sur l’intelligence artificielle. Le système utilise un modèle d’apprentissage ensembliste, autrement dit qui réunit les résultats de plusieurs modèles pour obtenir de meilleures prédictions. Ils ont ainsi employé différents types de modèles, dont les forêts d’arbres décisionnels (random forest), Bert (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), des réseaux GRU (unité récurrente fermée) et des réseaux LSTM (mémoire longue à court terme). Un outil qui détecte 99?% des fake news Cette combinaison de modèles a dépassé les attentes des chercheurs, atteignant une précision dans la détection des fake news de l’ordre de 99?%. Ils espèrent que les prochaines avancées en matière d’intelligence artificielle permettront d’améliorer encore plus les résultats pour afin d’atteindre un taux de précision de 100?%. « Dans notre paysage de communication numérique en constante évolution, la diffusion à grande échelle de fausses informations est une préoccupation majeure. Elle compromet l’intégrité du discours public et peut menacer la sécurité locale et nationale en influençant les mentalités, les points de vue et les actions, a déclaré Uchenna Ani, l’un des auteurs de l’article. Le risque que représentent les fausses informations, la désinformation ou les « fake news » pour la crédibilité des plateformes d’information en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, met en évidence le besoin urgent de solutions innovantes. Notre objectif est d’améliorer les capacités de notre solution d’IA grâce à de nouvelles recherches afin de contribuer à étouffer ce problème dans l’œuf ». Toutefois, la question se pose de savoir qui va utiliser cette technologie, à l’heure où Meta, maison mère de Facebook, Instagram et Threads, a décidé de suivre l’exemple d’Elon Musk avec Twitter, et de désactiver son système automatisé de détection des fake news sur ses réseaux sociaux…



Source : https://www.xalimasn.com/quand-lia-permet-de-vainc...

