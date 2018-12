Quand la CNN dévoilait la face cachée de Marième Faye Sall et sa nouvelle vie de Première dame En 2012, Marième Faye Sall avait accordé sa première interview internationale à Isha Sesay de CNN. Elle se dit très chanceuse et se veut, mère, sœur et femme qui reste accessible à toutes les Sénégalaises. Dans son premier entretien pour un média international, elle répond aux questions de Sesay en expliquant comment elle compte assumer son rôle de Première dame et dévoile sa stratégie pour le futur.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 12:05 commentaire(s)|







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook

Cliquez-ici pour regarder plus de videos