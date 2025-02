Quand la Ligue professionnelle de football dope ses joueurs

La Ligue sénégalaise de football professionnel, sponsorisée par une marque de boisson énergisante, fournit aux équipes un quota déterminé de cette boisson en remplacement de l’eau. Cette situation soulève un débat majeur sur la santé des joueurs et l’éthique sportive. Certains observateurs s’interrogent : Ligue professionnelle ou brasserie professionnelle ?



Une hydratation inadaptée et risquée



Le remplacement de l’eau par une boisson énergisante, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des joueurs. Ces boissons, riches en caféine et en sucre, procurent un regain temporaire d’énergie mais ne répondent pas aux besoins essentiels d’une hydratation saine. Paradoxalement, elles peuvent même entraîner une déshydratation, augmentant ainsi le risque de crampes, de troubles cardiaques et de fatigue excessive.



Quand l’économique l’emporte sur la santé



Derrière cette stratégie, se cache une logique économique implacable. Les contrats de sponsoring transforment le football en un support publicitaire, où les considérations commerciales priment sur la santé des joueurs. La Ligue, en acceptant ces pratiques, expose les sportifs à des dangers pour préserver ses accords financiers.



Quelle régulation pour encadrer ces pratiques ?



Ce cas soulève une question plus large : quelles sont les limites des partenariats dans le sport ? Existe-t-il une réglementation qui définit les produits autorisés pour les joueurs ? Sont-ils suffisamment informés des risques liés à la consommation excessive de ces boissons ?



Les autorités sportives et sanitaires doivent réagir pour protéger l’intégrité physique des athlètes. Une réglementation plus stricte sur les produits distribués aux joueurs et une sensibilisation accrue sur l’importance d’une hydratation naturelle et équilibrée, s’imposent, pour garantir une pratique sportive plus saine.











La Rédaction