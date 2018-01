« Quand ma femme s'absente, ma belle-sœur se promène toute nue dans la maison... »

Je m’appelle Tom et j’ai eu la chance d’épouser une femme exceptionnelle. Cela fait 5 ans que nous nous connaissons et deux ans que nous sommes mariés légalement. Pour moi, Léa est plus qu’une bénédiction. Notre rencontre a changé ma vie. Sa présence à mes côtés m’a fait grandir en maturité grâce à ses conseils et son attention. Nous sommes tous les deux africains plus précisément, nous sommes originaires d’un pays de l’Afrique de l’Ouest. Léa occupe une place importante dans la société où elle travaille donc elle voyage régulièrement. Nous désirons avoir un enfant et nous nous faisons suivre par un spécialiste de la fertilité et nous espérons que bientôt et par la grâce de Dieu, nous aurons notre premier bébé.



Tout allait bien dans notre petit couple, jusqu’à ce que le père de Léa lui demande d’héberger sa demi-sœur. En effet, Léa est orpheline de mère. Son père s’est remarié et a eu deux filles avec sa nouvelle femme. Caty et Aline sont deux adolescentes, Caty est âgée de 18 ans et Aline a 15 ans. Caty semblait être une jeune fille adorable. Elle vient d’avoir son BAC. Elle doit poursuivre ses études universitaires.



Etant vieux et à la retraite, mon beau-père a demandé à ma femme de s’occuper de la scolarité et de l’éducation de sa demi-sœur. Ne voulant pas contrarier son père, Léa a accepté sa demande. Malheureusement, en acceptant la demande de son père, ma femme a fait rentrer une diablesse dans notre petit foyer. Je me retrouve très souvent seul avec cette jeune demoiselle, cette Caty, c’est un véritable phénomène. Seulement trois mois qu’elle vit avec nous, mais elle a un double visage. En présence de sa grande sœur, elle se joue les timides ou les petites saintes.



Une fois que sa sœur aînée n’est pas là, elle se déshabille. Une fois j’étais sous la douche, elle est rentrée et m’a supplié de lui faire l’amour. J’ai dû la faire sortir de force. Je ne sais pas comment j’ai fait pour résister car j’avoue que cette Caty a un corps irrésistible. En fait, je ne sais pas comment expliquer à ma femme ce que Caty fait en son absence. Je ne veux pas avoir de problèmes avec mon beau-père. Merci de me donner vos avis.











afriquefemme.com