Quand un perroquet coincé sur un toit depuis trois jours dit au pompier qui essaye de le sauver, "d'aller se faire foutre" Rédigé par La rédaction de leral.net le 15 Août 2018 à 10:46 | Lu 126 fois Jessie a passé trois jours coincés sur le toit d'une maison dans le nord de Londres. Et le perroquet n'était pas ravi de voir débarquer les secours.

Jessie n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Et les pompiers londoniens ont pu l'entendre ! Ce perroquet, un ara turquoise et jaune, a passé trois jours coincée sur le toit d'une maison près d'Edmonton, dans la banlieue de Londres. Lorsque ni ses propriétaires, ni une association protectrice n'ont pu la faire descendre de là, ils ont fait appel aux pompiers. Un soldat du feu a donc grimpé l'échelle pour atteindre l'oiseau. Sauf qu'arrivé sur le toit, il s'est frotté au mauvais caractère de Jessie.

"On nous a dit que pour créer un lien avec le perroquet, il devait lui dire "je t'aime", a expliqué le pompier Chris Swallow au Sun. Il a tout de suite remarqué qu'elle faisait la tête et elle s'est mise à jurer pendant de nombreuses minutes." Devant le pompier, le perroquet a crié à plusieurs reprises "va te faire foutre" à son sauveteur, qui a tout essayé pour la faire descendre. Vu qu'elle comprend aussi le turc et le grec, il a essayé de lui parler dans ces langues... en vain.

L'ara s'est envolé vers un autre toit avant de finir de bouder sur une branche, sur laquelle ses propriétaires ont pu la récupérer. Heureusement, malgré trois jours passés sur le toit, Jessieétait en pleine santé à son retour sur le sol. En tout cas, elle laissera un souvenir impérissable à ses sauveteurs, qui se sont empressés de partager cette drôle d'histoire sur les réseaux sociaux.









losermag.fr

Closermag.fr

Partager sur facebook



