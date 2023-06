Quand un prestataire du Groupe Carrefour SA intimide une start-up sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2023 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|



Pour cause : l’entreprise sénégalaise a acheté auprès du Register Godaddy le nom de domaine marketcarrefour.com dans le cadre d’un programme d’incubation de projets (digital, fintech, transformation agro-alimentaire, e-santé…) portés par des jeunes et des femmes.

Ce qui ne semble pas être du goût de Carrefour France et ses prestataires. Ces derniers demandent à ce que les instances internationales (WIPO) retirent ce nom de domaine à ces entrepreneurs sénégalais.

Affaire à suivre, car dans les prochains jours un dossier de presse sera publié.

Source : Source : https://www.lejecos.com/Quand-un-prestataire-du-Gr...

